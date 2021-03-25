Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года

Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Михаил Галактионов.

«Он не просто будет капитаном, он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день он продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верит тренерский штаб и все игроки. Так что по этой части всё без изменений», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Обляков поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы 2021 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021