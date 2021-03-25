Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Михаил Галактионов.
«Он не просто будет капитаном, он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день он продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верит тренерский штаб и все игроки. Так что по этой части всё без изменений», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.
Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Обляков поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы 2021 года
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