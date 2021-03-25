Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Михаил Галактионов.



«Он не просто будет капитаном, он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день он продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верит тренерский штаб и все игроки. Так что по этой части всё без изменений», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.



Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

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