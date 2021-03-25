Гришин: уверен на 90%, что молодёжная сборная России выйдет в плей-офф на Евро-2021

Тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением о шансах молодёжной сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы 2021 года.



«Думаю, сборные Дании и Исландии слабее России. Но в Дании футбол активно развивается, и некоторые члены местной молодёжки уже выступают за границей. На мой взгляд, подопечные Галактионова в матчах с указанными соперниками будут действовать с позиции силы. Северян необходимо обыгрывать, чтобы побороться с Францией за первое место в группе. Уверен на 90%, что отечественная молодёжка выйдет в плей-офф. Тем не менее к любому оппоненту следует относиться с уважением и ни в коем случае не переоценивать собственные возможности», — цитирует Гришина RT.



Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

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