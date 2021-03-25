Батуренко будет тренировать «Ротор» без лицензии PRO. Де-юре главным будет его помощник

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал отсутствие у нового главного тренера команды Юрия Батуренко лицензии PRO. Об этом «Чемпионат» сообщил ранее.
Напомним, отсутствие лицензии PRO не даёт специалисту возможность официально занимать должность главного тренера команды. Он может входить в тренерский штаб и руководить коллективом, но главным тренером быть не может.
«В штабе Батуренко есть помощники с необходимой лицензией. У «Ротора» есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы для лицензирования. В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займёт место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко», — приводит слова Рекечинского Sport24.
«Ротор», набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в чемпионате, команду отделяют восемь очков.
- 25 марта 2021
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