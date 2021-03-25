Главный тренер сборной Грузии: наша цель — осложнить квалификацию ЧМ-2022 другим сборным

В стартовом матче квалификации на чемпионат мира — 2022 сборная Грузии отправится в гости к национальной команде Швеции. Главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль обозначил главную цель своей команды.
«Отборочный цикл начинаем матчем против более опытной команды, которая в последнее время успешно выступает в различных турнирах. Несмотря на это, мы хотим сыграть в свой футбол и хорошо начать отборочную кампанию. У нас много молодых игроков. Верю, что они проявят себя достойно, и грузины будут гордиться своей командой.
Я бы сказал, что наша цель — осложнить квалификацию другим. У нас есть амбициозная молодёжь, так что ограничивать себя не стоит. Хотим выработать свой игровой стиль и свою манеру и демонстрировать их в матчах с любыми соперниками», — цитирует Саньоля официальный сайт УЕФА.
- 25 марта 2021
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