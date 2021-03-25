Ибрагимович – в стартовом составе Швеции на матч с Грузией

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Грузии на матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Стокгольме на «Френдс-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Грузия.
Сборная Швеции: Нордфельд, Аугустинсон, Хеландер, Линделёф, Лустиг, Классон, Ларссон, Олссон, Кулушевски, Ибрагимович, Исак.
Запасные: Юнссон, Ольсен, Бенгтссон, Крафт, Старфельт, Каюсте, Сванберг, Экдаль, Сема, Форсберг, Карлссон, Куайсон.
Сборная Грузии: Лория, Кашия, Чебрадзе, Гиорбелидзе, Двали, Абурджания, Канкава, Кварацхелия, Квеквескири, Лобжанидзе, Квилитая.
Запасные: Купатадзе, Мамардашвили, Григалава, Какабадзе, Табидзе, Гвилия, Джигаури, Китеишвили, Шенгелия, Беридзе, Микаутадзе, Зивзивадзе.
Швеция и Грузия находятся в группе B отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Испания, Греция, Косово.
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