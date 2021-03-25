Мостовой: наша молодёжка была быстрее и креативнее. Почему бы не побороться с Францией?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах молодёжной сборной России на Евро-2021 среди команд U21.

«Сразу бросилось в глаза, что наши быстрее, креативнее и индивидуально сильнее, чем исландцы. Те были медленные, заторможенные. Хотя там есть неплохие ребята, которые наверняка ещё вырастут. За счёт индивидуальных действий переиграли — и Лесовой, и Макаров, как обычно. Мало кто думал, что так крупно выиграем. Скорее, 2:0 или 3:1, а получилось 4:1. Заслуженная победа. Вряд ли кто-то думал, что наши могут потерять очки.



Смогут ли побороться с Францией? Почему бы и нет? Что здесь такого? Это же молодёжный футбол, ещё не до конца сформировавшиеся футболисты. Тут любая ошибка может привести к неудаче. Англичане приехали в хорошем составе, а их обыграл кто? Швейцарцы. У которых и нет никого. Молодёжный уровень. А у нас тем более многие ребята уже основные футболисты своих клубов.



Из группы две команды выходят. Надо посмотреть на Данию в матче с Францией, что это за команда. Не хочется повторяться, но приходится: последние чемпионы — это как раз мы. Ещё сборная СССР! Мы в то время никого вообще не боялись, да и чего бояться? Мы все играли по два-три года в основных составах и забивали по 20-30 мячей. У Франции тоже хорошие ребята, но кто знает. Если бы одна команда выходила… А тут две. Обыгрывай датчан — и выходи вместе с Францией», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России разгромила команду Исландии со счётом 4:1. Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.