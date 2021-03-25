Губерниев о молодёжке: верю, что они дойдут до финала. Давно не было такого поколения

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении молодёжной сборной на Евро-2021 среди команд U21.

«Очень верю в эту команду. И имена солидны, и игра, надеюсь, будет. Верю, что они вообще до финала дойдут. Надеюсь, что мы не потеряем это поколение. Это же и проверка на профессионализм. Захарян вот является звёздочкой. За ним скауты следят. Главное, чтобы продолжал работать. Давно такого поколения не было. Многие могут усилить основную сборную. Многие точно могут играть в основе. Другой вопрос, зачем сейчас их было бы дёргать. Очень жду игры с Францией, у них состав-то сумасшедший. Я не разделяю молодёжную и основную команды. Там и там справились с задачей. Основная сборная взяла три очка, провела трудную тренировку, а молодёжка вышла немного в другом статусе. Главное, что там и там добыты победы», – сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что в первом матче россияне обыграли команду Исландии со счётом 4:1. Помимо Исландии, соперниками молодёжной сборной России будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.