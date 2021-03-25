Чалов — о матче с Исландией: игра шла до первого гола, после него стало легче
Нападающий молодежной сборной России Фёдор Чалов прокомментировал уверенную победу национальной команды в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди сборных U21 с Исландией (4:1).
«Понимали, что это игра до первого гола. Получилось забить быстрый гол, после чего стало гораздо легче.
Взаимодействия на поле? Не могу так оценить игру, действовал по ощущениям, и это получалось. Думаю, мы неплохо реализовали план на игру в первом тайме.
Что значит эта крупная победа для сборной? Не хочется вдаваться в такие подробности. Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в матче с Исландией Фёдор Чалов забил гол, реализовав пенальти, и отдал три результативные передачи на партнёров.
Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021. У Чалова — гол и три ассиста
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