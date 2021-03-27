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Павлюченко: в ресторане пьяный человек сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет

Павлюченко: в ресторане пьяный человек сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет
Футбол / РПЛ 0
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Роман Павлюченко рассказал о неприятном случае, который случился с ним при встрече с болельщиками.

«Надо понимать, что болельщики бывают разные, и в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за «Локомотив»: в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

Павлюченко перешёл в «Спартак» из «Ротора» в 2003 году и провёл в клубе пять лет. После чемпионата Европы — 2008, где с его помощью сборная России завоевала бронзовые медали, Роман перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». Впоследствии выступал за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат» (Москва). Сейчас 38-летний форвард играет за ногинское «Знамя».

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