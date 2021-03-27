Георгий Джикия: считаю вполне реальным, чтобы Хабиб сыграл за «Спартак»

Защитник сборной России Георгий Джикия выразил уверенность, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов мог бы сыграть за московский «Спартак».



«Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак», просил меня, чтобы клуб его подписал. Думаю, это возможно, более того, вполне реально при желании двух сторон. Он хорош! Учитывая, что он профессионал в другом виде спорта. Футбол очень любит, играет в атаке и понимание игры у него есть.



На сто процентов историю футбола лучше знает он. У меня против Хабиба в этом нет ни одного шанса. Он наизусть знает всех обладателей «Золотого мяча», всех финалистов чемпионатов мира и Лиги чемпионов любого года, авторов голов в финалах… Может, XXI век и наши составы в нём по годам он помнит не так хорошо. Но если углубиться в историю, там у меня тоже шансов против него примерно столько же, сколько в октагоне», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».

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