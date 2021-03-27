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Норвежская сборная снова провела акцию в защиту прав человека перед матчем отбора ЧМ

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Норвежская сборная снова провела акцию в защиту прав человека перед матчем отбора ЧМ
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Футболисты сборной Норвегии вышли на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Турции в белых футболках с надписью в защиту прав человека.

«Права человека, на поле и вне его. Норвегия — за. Германия — за. Кто следующий?» — написано на футболках.

Норвежцы уже выходили в подобных футболках на матч с Гибралтаром (3:0). Похожую акцию провели футболисты сборной Германии перед матчем со сборной Исландии (3:0).

Акция связана с подготовкой к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Норвежские клубы ранее призывали бойкотировать турнир национальной командой из-за нарушений прав человека в Катаре. Идею поддержало объединение болельщиков из Германии, которое на своём сайте призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира.

Сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года, как страна получила право провести ЧМ-2022.

Сборная Норвегии вышла на матч отбора ЧМ-2022 в футболках в защиту прав человека
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