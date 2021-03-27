Хорватия обыграла Кипр с минимальным счётом

В матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Хорватии принимала команду Кипра. Встреча проходила на стадионе «Руевица» в городе Риека и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный мяч забил Марио Пашалич на 40-й минуте.

В этой встрече Лука Модрич стал рекордсменом сборной Хорватии по количеству игр в футболке национальной команды.

Напомним, что в прошлом матче хорваты уступили словенцам (0:1), а киприоты сыграли вничью с командой Словакии. После двух туров отборочного этапа чемпионата мира – 2022 подопечные Златко Далича набрали 3 очка, Кипр – одно. Возглавляет группу Россия, у которой шесть баллов.



В следующем туре обе команды сыграют 30 марта: Хорватия примет Мальту, Кипр дома встретится со Словенией.



В группе H выступают сборные Хорватии, Кипра, России, Словакии, Словении и Мальты.