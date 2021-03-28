Россия U21 — Франция U21: стартовые составы команд на матч чемпионата Европы

Стали известны стартовые составы молодёжных сборных России и Франции на матч 2-го тура чемпионата Европы.

Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Маслов, Обляков, Глебов, Макаров, Лесовой, Захарян, Чалов.

Запасные: Ломаев, Адамов, Круговой, Голубев, Ломовицкий, Тюкавин, Сулейманов, Куликов, Калугин, Грулёв, Уткин, Умяров.

Франция: Ляфон, Конате, Трюффер, Кунде, Дагба, Иконе, Чуамени, Сумаре, Гуири, Эдуар, Февр.

Запасные: Берто, Меслье, Калюлю, Фофана, Камара, Бадьяшиль, Клод-Морис, Гендузи, Камавинга, Коло, Лорьенте, Мауасса.

В группе С Дания занимает первое место, имея в своём активе 6 очков. На втором месте — сборная России (3), у которой есть матч в запасе. Третья — Франция (0 очков, матч в запасе). Исландия (0) — на последнем, четвёртом месте.