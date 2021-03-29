Червиченко – о поражении России: французам «фортануло», и судьишка в их пользу посвистел

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о матче 2-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы – 2021, в котором сборная России уступила Франции (0:2).

«Меня удивляет, что турниры такого ранга проходят без VAR. Понимаю, если бы в какой-нибудь деревне или колхозе играли… Или когда нет денег оборудовать стадионы такими вещами — это ещё можно допустить. Но молодёжный ЧЕ без VAR — это беда.

Надо было, конечно, Захаряну свой шанс на первых минутах использовать. Как можно на что-то рассчитывать, если ты не забиваешь такие стопроцентные моменты? Как показала игра, не такие уж и великие эти французы. Два раза фортануло, да и судьишка в их пользу посвистывал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.