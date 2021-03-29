Ник Поуп установил рекорд среди вратарей сборной Англии

Сборная Англии обыграла Албанию в матче второго тура отбора на ЧМ-2022. Встреча завершилась победой англичан со счётом 2:0.

Этот матч стал для голкипера сборной Англии Ника Поупа шестым подряд, в котором он не пропустил ни одного мяча в свои ворота. Это рекорд среди английских вратарей. При этом Поуп всего провёл за сборную Англии шесть матчей.

28-летний голкипер, выступающий на клубном уровне за «Бёрнли», дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче с Коста-Рикой (2:0) 7 июня 2018 года. Также не пропускал в матче квалификации Евро-2020 с Косово (4:0), в игре Лиги наций с Уэльсом (3:0), в товарищеском матче с Ирландией (3:0), и в двух матчах квалификации ЧМ-2022 — с Сан-Марино (5:0) и Албанией (2:0). В последних двух из перечисленных игр Поупу не пришлось сделать ни одного сэйва.