Малиновский — о матче с Финляндией: потеряли очки с командой, которая ничего не создала

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией (1:1).
«Потеряли очки с командой, которая ничего не создала по сути. Такие моменты в футболе нужно, дожимать, но ничего страшного. Есть ещё игра. Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы отбросили эти моменты… Посмотрим игру. Забили бы в первом тайме, можно было закрывать игру. Обидно, конечно. По игре нечего сказать. Все ребята старались, создавать моменты. Финны играли низким блоком, тяжело было, но нужно взять хорошие моменты с этой игры.
Мы неплохо сыграли в обороне, потому что кроме стандартов и аутов у них не было позиционных моментов, прессинговали агрессивно, отбирали мяч, перестраивались неплохо. Я считаю, что нам сегодня не хватило второго гола. Нужно оставаться профессионалами. Это только вторая игра, поэтому все может измениться, длинный путь впереди. Зацикливаться не нужно просто нужно смотреть вперед. С Францией показали содержательную игру и сегодня не давали ничего сделать сопернику. Важно в обороне внимательно действовать и забивать больше», — приводит слова Малиновского сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
- 29 марта 2021
-
12:00
-
11:42
-
11:10
-
11:02
-
10:31
-
10:07
-
09:55
-
09:49
-
09:39
-
09:15
-
06:16
-
05:11
-
03:15
-
02:33
-
02:19
-
00:18
-
00:02
- 28 марта 2021
-
23:52
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
22:58
-
21:44
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
19:54
-
18:58
-
18:48
-
18:05
-
17:58
-
17:49
-
16:15
-
16:04
-
15:55