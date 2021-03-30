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Капитан «РБ Лейпциг» хочет покинуть клуб. Им интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм»

Капитан «РБ Лейпциг» хочет покинуть клуб. Им интересуются «Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер выразил желание сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

Контракт капитана «быков» с клубом рассчитан до лета 2022 года. Вероятно, «Лейпцигу» придётся пойти навстречу австрийцу и продать его по окончании сезона, чтобы не потерять его бесплатно спустя год. В услугах Забитцера заинтересованы сразу три английских клуба — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Забитцер защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2014 года, а до этого выступал за «Рапид» и «Адмира Ваккер». После перехода в стан «быков» также отправлялся в аренду в «Ред Булл Зальцбург». В сборную Австрии вызывается с 2012 года.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил шесть голов (три — с пенальти), отдал две результативные передачи и получил пять жёлтых карточек.

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