Дмитрий Тарасов назвал десять фактов, за что любит свою жену

Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов трогательно поздравил свою жену Анастасию с днём рождения, назвав 10 фактов, почему её любит.

1. Искренность и честность. Всегда честна со мной и окружающими, это очень важный для меня факт.

2. Преданность. Настя для меня в одном лице и жена и лучший друг. Я могу поделиться с ней любыми переживаниями и знаю, что это не выйдет за рамки дома.

3. Отношение к семье. Всегда одинаково уважительна и гостеприимна к моей маме, сестре и к своим родителям и родным.

4. За понимание. Чтобы не происходило, Настя всегда и во всем старается меня понять, поддержать и дать совет. Это сильно мотивирует меня.

5. За поцелуи. Это наша маленькая традиция. Мы стараемся каждый день, как можно чаще их дарить друг другу.

6. За красоту. Тут думаю, всё понятно. Для меня красивее девушки в мире нет.

7. За умение следовать моим жизненным принципам. Разногласия бывают, но Настя умеет проявить мудрость и принять мою сторону. Для меня это важно.

8. За то, что она есть в моей жизни. Не представляю жизни без неё. Каждый день рядом с любимой для меня — счастье.

9. За доброту. Моя супруга невероятно добрый, искренний и настоящий человек по отношению ко всем окружающим.

10. За нашу любовь! Знаю, что она меня любит. И я люблю ее больше всех на свете!» — написал Тарасов в своём «инстаграме».

Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл девять матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.