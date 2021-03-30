Кипр — Словения: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 30 марта, состоится матч Кипр — Словения. Встреча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Швеции во главе с Андреасом Экбергом. Помогать ему будут ассистенты Мехмет Чулум и Стефан Хальберг. Резервный рефери — Кристоффер Карлссон.



Напомним, Кипр и Словения являются соперниками сборной России по группе H. После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают первое место, набрав шесть очков. Строчкой ниже располагается Словения (3), опережающая Хорватию по дополнительным показателям. Пятое и шестое места занимают Кипр и Мальта (у обеих команд по одному очку).

Кипр — Словения: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022