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Чалов — в топ-10 талантов Евро-2021 среди команд U21 по версии The Athletic

Спортивный портал The Athletic представил список 10 самых талантливых футболистов чемпионата Европы — 2021 среди команд U21.



В список вошёл нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдор Чалов. Помимо россиянина, в список вошли защитник «Лилля» Свен Ботман (Нидерланды), нападающий «Дженоа» Джанлука Скамакка (Италия), полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени (Франция), форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко (Германия), хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш (Португалия), игрок «Хетафе» Марк Кукурелья (Испания), полузащитник «Норчепинга» Исак Йоуханнессон (Исландия), нападающий датского «Вайле» Вахид Фагир (Дания) и полузащитник ПСВ Чуквунонсо Мадуэке (Англия).

Напомним, Чалов забил один гол и отдал три результативные передачи в матче с молодёжной сборной Исландии (4:1).