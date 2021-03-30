Хорватия — Мальта: Влашич начнёт матч в стартовом составе

Стали известны стартовые составы сборных Хорватии и Мальты на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Руевица» в Риеке (Хорватия). Начало матча — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Мальта.

Сборная Хорватии: Ливакович, Юранович, Вида, Чалета-Цар, Мелняк, Ковачич, Бадель, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.



Сборная Мальты: Бонелло, Шоу, Пепе, С. Борг, Д. Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Писани, Сатариано.

Сборная Хорватии в 2 матчах набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (1) — на 6-м месте. СОперниками команд по группе являются сборные России (6), Кипра (4), Словении (3) и Словакии (2).