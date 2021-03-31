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Сульшер рассказал, как отказался подписывать футболиста из-за ирокеза

Сульшер рассказал, как отказался подписывать футболиста из-за ирокеза
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как однажды отказался подписывать футболиста из-за ирокеза.

«Однажды я поехал на матч, чтобы просмотреть одного игрока. Он вышел на поле, и я увидел, что у него на голове ирокез. После этого я сказал своему скауту: «Поехали домой, он нам неинтересен». Поездка получилась очень короткой», — сказал Сульшер в интервью для Sky Sports Football.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в ходе сезона-2018/2019, сменив уволенного Жозе Моуринью. Под его руководством команда ещё не завоевала ни одного трофея. В настоящее время манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Сообщалось, что клуб намерен продлить контракт со специалистом вне зависимости от ситуации с трофеями по итогам сезона. Стороны не беспокоятся насчёт нового соглашения и уверены в положительном исходе переговоров.

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