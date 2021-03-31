Сульшер рассказал, как отказался подписывать футболиста из-за ирокеза

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как однажды отказался подписывать футболиста из-за ирокеза.
«Однажды я поехал на матч, чтобы просмотреть одного игрока. Он вышел на поле, и я увидел, что у него на голове ирокез. После этого я сказал своему скауту: «Поехали домой, он нам неинтересен». Поездка получилась очень короткой», — сказал Сульшер в интервью для Sky Sports Football.
Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в ходе сезона-2018/2019, сменив уволенного Жозе Моуринью. Под его руководством команда ещё не завоевала ни одного трофея. В настоящее время манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Сообщалось, что клуб намерен продлить контракт со специалистом вне зависимости от ситуации с трофеями по итогам сезона. Стороны не беспокоятся насчёт нового соглашения и уверены в положительном исходе переговоров.
- 31 марта 2021
-
13:06
-
13:03
-
12:52
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:07
-
12:03
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:22
-
10:54
-
10:41
-
10:29
-
10:26
-
09:58
-
09:53
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:11
-
06:56
-
06:36
-
06:11
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41