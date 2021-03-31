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Николай Рассказов поддержал молодёжную сборную перед решающим матчем в группе Евро

Николай Рассказов поддержал молодёжную сборную перед решающим матчем в группе Евро
Футбол / Сборная России 0
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Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», поддержал молодёжную сборную России.

Сегодня, 31 марта, национальной команде предстоит сыграть с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2021. Встреча станет решающей в борьбе за выход в плей-офф. Она пройдёт на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рассказов опубликовал в своём «инстаграме» командное фото молодёжки из раздевалки и сопроводил его подписью «Удачи, пацаны, мы в вас верим».

Фото: «Инстаграм» Николая Рассказова

Напомним, Рассказов не попал в заявку сборной России на молодёжный Евро. «Чемпионат» сообщал, что причиной мог стать конфликт с партнёром по «Спартаку» – полузащитником Наилем Умяровым.

Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0).

Решающий матч России на Евро! Смотрим молодёжку вместе с Евсеевым
Окажется ли команда в плей-офф впервые за 23 года?
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