Николай Рассказов поддержал молодёжную сборную перед решающим матчем в группе Евро

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», поддержал молодёжную сборную России.
Сегодня, 31 марта, национальной команде предстоит сыграть с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2021. Встреча станет решающей в борьбе за выход в плей-офф. Она пройдёт на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рассказов опубликовал в своём «инстаграме» командное фото молодёжки из раздевалки и сопроводил его подписью «Удачи, пацаны, мы в вас верим».
Фото: «Инстаграм» Николая Рассказова
Напомним, Рассказов не попал в заявку сборной России на молодёжный Евро. «Чемпионат» сообщал, что причиной мог стать конфликт с партнёром по «Спартаку» – полузащитником Наилем Умяровым.
Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0).
- 31 марта 2021
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