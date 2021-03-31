Румменигге: не знаю, откуда берутся слухи про Холанда в «Баварии». У нас есть Левандовски

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию, что клуб заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Не знаю, откуда берутся эти слухи. Могу сказать только одно: на этой позиции у нас играет футболист мирового класса. У Роберта Левандовского контракт до 2023 года, и я убеждён, что, учитывая его профессионализм, конец ещё не близок. Вы бы видели, как он тренируется и следит за собой! Роберт на пути к тому, чтобы побить рекорд Герда Мюллера — 40 голов в Бундеслиге за сезон. Он на пике карьеры», — приводит слова Румменигге Sport Bild.
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, в которых забил 21 гол (1 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» установила ценник на Холанда на это лето.
- 31 марта 2021
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