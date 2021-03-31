Молодёжная сборная России в начале матча с Данией пропустила два гола за минуту

Нападающий молодёжной сборной Дании Андерс Драйер на 11-й минуте забил второй гол своей команды в матче со сборной России. За минуту до этого счёт открыл Якоб Ларсен.

Первый гол был забит после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. Затем после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян.

Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 проходит на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогают ему ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).



Сборная России, набрав три очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.