Червиченко: вылет молодёжки — тренерский провал. Убогость нашей защиты проявляется везде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение молодёжной национальной команды в матче группового этапа Евро-2021 с Данией (0:3).

«Убогость нашей защиты проявляется везде: когда мы всем подряд проигрываем в Лиге наций, когда наши клубы вылетают из еврокубков… Даже у лидеров РПЛ в обороне порой бывает проходной двор. Если возвращаться к сборной, складывается ощущение, что людей попросту не готовят. Они приходят в дубль, у них спрашивают: «Будешь защитником?» — и всё. Дальше они сами каким-то образом должны понять, что делать в защите. Если пересмотрите третий мяч в наши ворота, там датчанин троих накрутил, покатил, а у нас защитники бегают, мечутся… Это огромная проблема.



Помните, все критиковали Бердыева, когда он заставлял свою команду играть в обороне? Можете представить, чтобы в команде Бердыева был такой бардак? Я — нет. С уходом Бердыева у нас пропала культура обороны. Всё очень печально. Надо обратить внимание на тренеров, особенно на тех, которые готовят дублирующие составы. Молодые ребята приходят именно оттуда, но они не понимают, как играть в обороне. Это тренерский провал. Мне кажется, не надо держаться за тренеров: опозорился — до свидания. Надо ротировать до тех пор, пока не найдёшь полное соответствие», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.