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«Результат негативный». Шевченко прокомментировал исход встречи с Казахстаном

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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«Результат негативный». Шевченко прокомментировал исход встречи с Казахстаном
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат встречи 3-го тура групповой стадии отбора к чемпионату мира – 2022, в которой его подопечные не сумели обыграть Казахстан (1:1).

«Когда создаётся столько моментов, а потом их транжирят… К сожалению, так получается, что наш соперник имел один момент и реализовал его. Мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Мне не понравилась концовка — должна быть организация, а у нас некоторые игроки потеряли свои позиции. Результат негативный. Беру всю ответственность на себя. В перерыве предупреждал ребят, что нужно использовать моменты и закрывать игру. Жаль, что я оказался прав», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Франция, набрав 7 очков, занимает первое место в группе. Украина (3) — на втором месте. Финляндия (2) — третья, Босния (1) и Казахстан (1) занимают четвёртое и пятое место соответственно.

Украина упустила победу в матче с Казахстаном, Франция обыграла Боснию
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