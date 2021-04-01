Брейдо: в студии Дудь уничтожил советника Смородской. Тот буквально обтекал

Кирилл Брейдо, бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива», рассказал, как стал сотрудником пресс-службы железнодорожников.



«Тут интересная история. Особенно учитывая, как я сейчас ухожу. Мне было 22 года, я работал на Eurosport звукорежиссёром и комментатором — отвечал за велоспорт. Мы с друзьями сидели в баре на Лубянке и смотрели футбол. За соседним столом сидел одинокий Денис Новосёлов. На тот момент — советник Смородской по PR-направлению. Он был очень грустным и пил зелёный чай. Это не ирония, просто он за рулём был. Тогда вышла программа «Удар головой», в которой Юрий Дудь в студии буквально уничтожил Новосёлова за какие-то решения Смородской. Денис сидел, буквально обтекал, и на него было страшно смотреть. Тогда было много комментариев, мол, что за клоун.



Я к нему подошёл. Просто хотел сказать, что не все фанаты «Локомотива» считают его, как многие писали, «конченым». Что он отвечал не за свои решения, и это понятно. Новосёлов настолько удивился, что в этом мире есть человек, который понимает внутренние процессы… Он меня пригласил за стол и угостил виски. Мы отлично поболтали 30 минут. Затем больше полугода мы иногда встречались в том баре. Говорили про «Локомотив» и вообще про футбол. Он даже мне давал такую информацию о клубе… Видимо, он меня проверял. Это я только потом осознал. Новосёлов смотрел, не вылезет ли где-то эта инфа. Вряд ли она была достоверной. Ему нужно было убедиться, что мне можно доверять. Я тогда только закончил бакалавриат на международном финансовом факультете в Финансовом Университете. Летом 2014 года я собирался выходить на работу в сфере консалтинга. И тут мне позвонил Новосёлов со словами, что ему нужен SMM-щик в пресс-службу. Сказал, что я должен справиться, потому что понимаю в футболе и соцсетях, а если чего-то не знаю, то научусь», — сказал Брейдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Ты вообще представляешь, что такое — взгляд Игоря Денисова? Понимаю: мне конец…» Кирилл Брейдо рассказывает много мощных историй из жизни «Локомотива».