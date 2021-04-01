Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта попал в сферу интересов «Пармы»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта попал в сферу интересов «Пармы», сообщает Sportparma.
Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».
«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй.
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