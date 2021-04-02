Селезнёв встретился с руководством «Колоса». Клуб по-прежнему не платит ему зарплату

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв провёл встречу с президентом клуба Андреем Засухой и главным тренером Русланом Костышиным, информирует украинский журналист Игорь Бурбас в своём «твиттере».
По итогам встречи конфликт сторон не был решён. 35-летний форвард по-прежнему отстранён от команды и не получает зарплату, хотя его контракт с «Колосом» до сих пор не разорван.
Напомним, Селезнёв досрочно покинул зимний тренировочный сбор «Колоса» в Турции. Евгения исключили из заявки команды за грубое нарушение режима. СМИ сообщали, что футболист накануне одного из матчей злоупотребил алкоголем, это и послужило причиной отстранения от команды. Однако Селезнёв опроверг эту информацию.
Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчей, в которых записал в свой актив пять голов и отдал одну результативную передачу.
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