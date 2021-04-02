Президент «Колоса»: меня уговорили взять Селезнёва. Я ему плачу деньги, а он — что попало

Президент «Колоса» Андрей Засуха высказался по поводу ситуации с нападающим команды Евгением Селезнёвым. Игрок досрочно покинул зимний тренировочный сбор «Колоса» в Турции. Его исключили из заявки команды за грубое нарушение режима. СМИ сообщали, что футболист накануне одного из матчей злоупотребил алкоголем, это и послужило причиной отстранения от команды. Однако Селезнёв опроверг эту информацию.

«Колос» не отмалчивается. Я просто не хотел портить жизнь Жене. Если я сейчас начну рассказывать, что он сделал что-то не так, это будет неправильно. Я ему предлагал сделать официальное заявление, что он покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам, а он не даёт интервью, не раздувает. Все хотели написать, рассказать. Я сказал этого не делать, потому что это не по-пацански — жаловаться, что Женя такой-сякой. У нас в Ковалёвке так не принято.

Про нарушителя режима и алкоголика сказал только Женя. Ни я, ни один официальный представитель «Колоса» нигде об этом не говорил. Селезнёв начал бегать по всем блогерам, махать справкой и кричать, что он чистый. При чём тут я? Я ему говорил подождать, когда все вернутся со сборов, чтобы разобраться, в чём причина. Он приехал ко мне и начал передо мной махать справкой. Я говорю: «Спокойно. Приедут люди, они всё тебе расскажут». Приехал Виталий Лисицкий и всё ему рассказал. Он с этим не согласился. Предложил ему поговорить с Русланом Костышиным и командой, а он пришел на «Великий футбол» и попросил у команды извинения. Как можно с таким человеком о чём-то говорить? Мы с ним договорились об одном, а он сделал совсем другое. Я не шоумен, мне неинтересно. Не хотел, чтобы мой клуб принимал участие в таком процессе. Мы всегда сидим тихонько.

Женя — классный футболист. Он помог бы нам в некоторых матчах, в том числе в серии послематчевых пенальти с «Динамо» в Кубке. Я бы мог организовать встречу Костышина и Селезнёва для примирения, если бы Евгений извинился и сказал, что больше такого не будет. Но он ведёт себя агрессивно и доказывает, что ничего не было. В приказном тоне сказать Костышину вернуть Селезнёва в команду, потому что он выступает по телевизору и мы все начали его бояться — нет.

В команде все тоже восприняли это не очень. Селезнёв обидел тренера своим поведением. Пока Костышин вернулся из Турции, Селезнёв в Украине уже наплёл столько… После 4-5 видео Селезнёва я сказал ему: «Давай закончим это шоу. Начнём нормально разговаривать и работать. Я поговорю с Костышиным, он остынет. Ты сделаешь так, как принято в нашем клубе, и начнёшь играть». Он сказал «хорошо», но дальше всё пошло как пошло.

В ноябре я сказал Руслану: «Я не хочу Селезнёва, давай будем с ним прощаться. Это же не футбол. Такие деньги, мы можем с тобой кого-то взять. Такого, кто будет играть в футбол». Он отказал. Я трижды за полгода хотел отправить Селезнёва, он для меня ни брат, ни хайп, ни родственник. Меня уговорили взять его, я плачу ему деньги, а он — что попало. А потом я слышу о каком-то заговоре в команде, ликвидации Селезнёва. Это несерьёзно.

После всех этих высказываний я не могу взять его назад в клуб, потому что так не делается. Но я выполняю перед ним свои финансовые обязательства и то, что прописано в контракте. Меня предупреждали, что такое может случиться. У меня к Жене одна претензия — из нашего сотрудничества он сделал шоу, стал блогером. Официальную зарплату мы ему платим», — сказал Засуха в интервью на YouTube-канале «Вацко Live».