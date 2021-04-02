Почеттино: «Бавария» — это не просто Левандовски. Настоящая сила «Баварии» — состав

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«У меня есть хороший пример. В составе «Тоттенхэма» в четвертьфинале против «Манчестер Сити» в 2019 году Гарри Кейн получил травму в первой половине первого матча. Мы играли без него почти час в том матче и всю ответную игру. Для нас он был самым важным нападающим, как Левандовски для «Баварии». И мы прошли в полуфинал. «Бавария» — это не просто Левандовски, фантастический игрок. Настоящая сила «Баварии» — это их состав, команда. У этого клуба огромная сила», — приводит слова Почеттино GFFN со ссылкой на Le Parisien.



Напомним, в матче за сборную Польши Роберт Левандовски получил травму и выбыл на четыре недели. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Баварией» 7 апреля. Ответный матч запланирован на 13 апреля.