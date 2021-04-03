Тухель: буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал нынешний состав лондонского клуба.
«Честно говоря, буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы в следующем сезоне. Так мы можем вывести команду на новый уровень. Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому, что у нас очень сильный состав с наработанными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я никому не позволю разрушить это, оказать негативное влияние», — цитирует Тухеля Goal.
Напомним, наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте. Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».
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