Тухель: буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал нынешний состав лондонского клуба.



«Честно говоря, буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы в следующем сезоне. Так мы можем вывести команду на новый уровень. Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому, что у нас очень сильный состав с наработанными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я никому не позволю разрушить это, оказать негативное влияние», — цитирует Тухеля Goal.



Напомним, наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте. Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».

Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте