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Тухель: буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы

Тухель: буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал нынешний состав лондонского клуба.

«Честно говоря, буду счастлив, даже если «Челси» запретят делать трансферы в следующем сезоне. Так мы можем вывести команду на новый уровень. Но, конечно, у меня есть идеи, как можно усилить этот состав. Это будет сложно, очень сложно, потому, что у нас очень сильный состав с наработанными связями. У нас в раздевалке отличные парни, и я никому не позволю разрушить это, оказать негативное влияние», — цитирует Тухеля Goal.

Напомним, наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте. Под руководством немецкого специалиста «аристократы» провели в первый месяц весны три матча, добыли две победы и одну ничью. Тухель получил ежемесячную награду лучшего тренера АПЛ уже на второй полный месяц пребывания в «Челси».

Томас Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте
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