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Полузащитник «Вест Бромвича» Перейра за две минуты сделал дубль в матче с «Челси». Видео

Полузащитник «Вест Бромвича» Перейра за две минуты сделал дубль в матче с «Челси». Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

На второй добавленной к первому тайму минуте полузащитник «дроздов» Матеус Перейра, среагировав на длинный вынос вратаря Сэма Джонстона, из глубины рванул в штрафную, опередил защитника хозяев Курта Зума и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Эдуарда Менди.

Видео первого гола Матеуса Перейры

А ещё через две минуты «Вест Бромвич» всё тот же Матеус Перейра ворвался в штрафную, качнул защитника и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот.

Видео дубля Матеуша Перейры

«Челси» с 29-й минуты играет в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Тьяго Силва.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) идёт на 19-м месте.

Матч первого круга завершился результативной ничьей — 3:3.

Пулишич, оказавшись самым расторопным на добивании, открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем»
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