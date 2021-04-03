Эдуардо да Силва: «Арсеналу» надо сделать упор на Лигу Европы

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва поделился мнением о работе Микеля Артеты на посту наставника «канониров».



«Я не могу сравнивать Микеля Артету с Арсеном Венгером. Француз был единственным главным тренером, с которым я работал в Лондоне. На мой взгляд, „Арсенал“ сделал отличный выбор, заполучив Артету в качестве менеджера.



Он молод, голоден до побед и работал под руководством лучшего в мире тренера Хосепа Гвардиолы. Ему просто нужно время. Он уже выиграл Кубок Англии, ему просто нужно больше времени и свободы на трансферном рынке.



В следующем сезоне, я уверен, „канониры“ будут играть намного лучше. Но и этот сезон ещё не закончен. У „Арсенала“ есть шанс выиграть Лигу Европы. Он должен сделать упор на Лигу Европы. Это самый простой способ вернуться в Лигу чемпионов, и для игроков было бы особенно важно принять участие в этом турнире, ведь это самый важный турнир в мире», — цитирует Эдуардо Sky Sports.



Эдуардо известен по выступлениям за «Шахтёр», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал». В составе донецкого клуба он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Украины, а в Хорватии по три раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.



После 29 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. «Канониры» отстают от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэм Юнайтед» на семь очков. В четвертьфинале Лиги Европы «канониры» сразятся с пражской «Славией».

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