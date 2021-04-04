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«Спартак» забил второй гол и сравнял счёт в матче с «Ростовом»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 44-й минуте «Спартак» сравнял счёт, гол забил Александр Соболев. Айртон совершил проход по флангу и навесил во вратарскую, защитники не сумели выбить мяч, а Соболев поборолся и головой переправил мяч в ворота. Александр забивает уже в четвёртом матче подряд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

До этого матча «Спартак», имея в своём активе 44 очка, занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) занимал 8-е место.