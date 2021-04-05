«Блестящая задержка времени». «Спартак» опубликовал видео комичного эпизода с Ещенко
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:3.
Во втором тайме произошёл комичный эпизод: вышедший на замену защитник «Спартака» Андрей Ещенко продемонстрировал нестандартный способ затяжки времени в момент, когда его команда выигрывала. Видеофрагмент с участием Ещенко опубликовала пресс-служба «Спартака» в своём «твиттере».
«Блестящая задержка времени от Андрея Ещенко. Лучше сегодня вы ничего уже не увидите», — написала пресс-служба «Спартака».
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.
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