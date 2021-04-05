«Мы боролись за него полчаса». Гендиректор «Знамени Труда» — о смерти 18-летнего игрока
Михаил Пузанов, генеральный директор подмосковного клуба ПФЛ «Знамя Труда», рассказал подробности смерти во время матча 18-летнего футболиста молодёжной команды Никиты Сидорова.
«На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня.
Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — цитирует Пузанова телеканал «360».
Напомним, в июле на одной из тренировок «Знамени Труда» произошёл другой несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию. Спустя несколько дней Заборовского выписали из больницы.
В «Знамени Труда» назвали причину смерти 18-летнего футболиста
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