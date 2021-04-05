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«ПСЖ» из-за коронавируса лишился основного защитника перед матчами с «Баварией» в ЛЧ

«ПСЖ» из-за коронавируса лишился основного защитника перед матчами с «Баварией» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
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«Пари Сен-Жермен» не сможет рассчитывать на защитника Алессандро Флоренци в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере», у 30-летнего футболиста было выявлено заражение коронавирусом по итогам тестирования. В настоящее время он изолирован. Отмечается, что в качестве предосторожности Алессандро не контактировал ни с кем в течение нескольких дней.

В среду, 7 апреля, «ПСЖ» предстоит сыграть с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответный матч состоится 13 апреля в Париже. Перед ним, 10 апреля, французская команда встретится со «Страсбургом» в Лиге 1.

Ранее стало известно, что «Бавария» в матчах с «ПСЖ» не сможет рассчитывать на нападающего Роберта Левандовского.

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