Соболев: весь Ростов был в болельщиках «Спартака». Для меня это первый такой выезд

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от поддержки болельщиков на выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).
«Сегодня было много болельщиков, и из-за этого был очень хороший накал, все бились. Игра тяжёлая, но очень интересная. Болельщики кричат, такие матчи — очень круто. Я пришёл в «Спартак», когда уже пандемия началась. Сейчас, можно сказать, первый выезд, когда столько болельщиков. Перед матчем гуляли — их было очень много, весь Ростов в спартаковских болельщиках. Очень круто. Наверное, впервые такой выезд застал.
Честно, не знал, что дождь считается спартаковской погодой, но очень люблю играть в дождь. Для меня это легче маленько. Легче дышится, хотя я сегодня и подустал в конце. Считаю, что это футбольная погода», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале «Спартака».
- 5 апреля 2021
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:38
-
15:37
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
14:51
-
14:24
-
14:09
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49