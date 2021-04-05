Соболев: весь Ростов был в болельщиках «Спартака». Для меня это первый такой выезд

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от поддержки болельщиков на выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).



«Сегодня было много болельщиков, и из-за этого был очень хороший накал, все бились. Игра тяжёлая, но очень интересная. Болельщики кричат, такие матчи — очень круто. Я пришёл в «Спартак», когда уже пандемия началась. Сейчас, можно сказать, первый выезд, когда столько болельщиков. Перед матчем гуляли — их было очень много, весь Ростов в спартаковских болельщиках. Очень круто. Наверное, впервые такой выезд застал.



Честно, не знал, что дождь считается спартаковской погодой, но очень люблю играть в дождь. Для меня это легче маленько. Легче дышится, хотя я сегодня и подустал в конце. Считаю, что это футбольная погода», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале «Спартака».

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