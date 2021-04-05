Кокорин не поможет «Фиорентине» в матче с «Аталантой» Миранчука

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к возвращению в состав команды после травмы.
Как сообщает Firenze Viola, российский футболист, вероятно, сможет вновь выйти на поле в гостевом матче 31-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло», который состоится 17 апреля. Таким образом, Александр не сыграет во встрече 30-го тура с «Аталантой», за которую выступает его соотечественник Алексей Миранчук.
Матч «Фиорентина» — «Аталанта» состоится 11 апреля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
- 5 апреля 2021
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