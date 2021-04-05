Гусев: Магнуссон — заменимый игрок. Карпов и Васин находятся на одном уровне с ним

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал травму защитника армейцев Хёрдура Магнуссона, который получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава и в ближайшее время перенесёт операцию…
«Сложно сказать, насколько потеря Магнуссона усложнит для ЦСКА концовку сезона. Это игрок заменимый: Карпов и Васин находятся на одном уровне с исландцем. Плюс восстановится и Фукс, у которого появится отличный шанс себя проявить. Наличие в обойме этой тройки должно компенсировать отсутствие Магнуссона без необходимости изменений в тактическом построении. Ну, а в какой мере это у них получится, покажут результаты сезона», — сказал Ролан Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Губаревым.
Напомним, Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.
- 5 апреля 2021
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