Гусев: Магнуссон — заменимый игрок. Карпов и Васин находятся на одном уровне с ним

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал травму защитника армейцев Хёрдура Магнуссона, который получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава и в ближайшее время перенесёт операцию…

«Сложно сказать, насколько потеря Магнуссона усложнит для ЦСКА концовку сезона. Это игрок заменимый: Карпов и Васин находятся на одном уровне с исландцем. Плюс восстановится и Фукс, у которого появится отличный шанс себя проявить. Наличие в обойме этой тройки должно компенсировать отсутствие Магнуссона без необходимости изменений в тактическом построении. Ну, а в какой мере это у них получится, покажут результаты сезона», — сказал Ролан Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Губаревым.

Напомним, Магнуссон получил травму во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.