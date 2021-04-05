Орлов — об отставке Мусаева: лучше ужасный конец, чем ужас без конца

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу ухода Мурада Мусаева с должности главного тренера «Краснодара».
«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Последние матчи «Краснодара» для их болельщиков — это был ужас без конца. Ну и вот этот ужасный конец пришёл. Главный тренер не управлял командой. Естественно, последовала отставка. Сочувствуем молодому парню, но кашу не испортишь — мастером не станешь.
Ему оказали большое доверие, хотя большинство специалистов сомневалось. Клуб пошёл на эксперимент — а вдруг гений? Меня смущает такая вещь. Ясно, что у иностранцев было недопонимание с тренером, он ими не управлял. А вот появившийся года три назад Шапи прогрессирует как игрок? Нет. Это первый показатель работы тренера. Мусаев же с ним работал раньше, были вместе в школе», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 5 апреля 2021
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