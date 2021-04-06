Мбаппе — о матче с «Баварией»: включайте телевизоры, а мы постараемся подарить яркое шоу

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
«Лига чемпионов — особый турнир для меня. Мы вылетали в ней на разных стадиях, испытывали боль. Думаю, если выиграем её, нас захлестнёт море эмоций. Пусть даже чемпионат мира — это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов. Как поётся в гимне, Лига чемпионов — это турнир лучших команд.
«Бавария» — топ-клуб. На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждёт превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьёмся победы», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
«ПСЖ» и «Бавария» проведут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 7 и 13 апреля.
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