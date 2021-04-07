Ассистент рефери матча «Ман Сити» — «Боруссия» в подтрибунке попросил автограф у Холанда

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) произошёл забавный эпизод, который вызвал множество обсуждений в СМИ. Об этом сообщает TalkSport.

Как сообщает источник, румынский линейный судья матча Октавьян Шовре не постеснялся взять автограф у 20-летнего норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, догнав его прямо в подтрибунном помещении «Этихада» сразу после завершения матча. Бывшие футболисты английской Премьер-лиги Оуэн Харгривз и Джолеон Лескотт раскритиковали поведение арбитра.

Арбитр взял автограф у Эрлинга Холанда Фото: BT Sport

«У них был матч, «Боруссия» допустила в нём множество ошибок. Безусловно, как и любой другой человек, вы можете быть фанатом этого игрока, но вы не можете совершать такой поступок в такой момент, это просто неправильно», — сообщил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Лескотт добавил: «Для этого никогда не бывает подходящего времени, просто это не сулит ничего хорошего арбитру. Это выглядело слишком по-детски».