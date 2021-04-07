Клопп объяснил замену Кейта на 42-й минуте игры с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о замене полузащитника Наби Кейта уже на 42-й минуте матча первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3). Напомним, что вместо него на поле появился испанец Тьяго Алькантара.

«Могу назвать это тактическим решением. Это именно то, что мне не нравится в моей работе. После таких замен люди начинают думать, что один игрок несёт всю ответственность за игру в первом тайме.

Наби не был виноват в этом. Он не играл какое-то время, особенно с первых минут. Кейта провёл не лучший матч, но, честно говоря, я мог бы внести ещё несколько изменений в состав на тот момент.

Речь шла не только о Кейта, но я сделал это, и теперь недоволен этим, потому что мы обсуждаем это так, будто это ответственность Наби. Дело не в этом. Это решение связано с тактикой», — цитирует Клоппа Goal.