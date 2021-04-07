«Динамо» заключило соглашение с Puma и Wildberries

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о заключении партнёрского соглашения с интернет-магазином Wildberries и немецким производителем экипировки Puma. Контракт рассчитан на ближайшие три сезона. Магазин будет поставлять экипировку бренда всем командам бело-голубых.



«В рамках уникальной для нашего рынка сделки «Динамо» приобрело не одного, а сразу двух надёжных партнёров. Это союз сильных известных брендов, где каждая сторона эффективно решает свои бизнес-задачи. Наши компании объединены идеей динамичного развития, мы смотрим в одном направлении, и я уверен, что профессиональная синергия участников сделки сделает всех нас сильнее. Кроме того, профессиональная, углублённая экспертиза наших новых партнёров в области ритейла поможет успешно реализовать собственный розничный проект, старт которому будет положен в это межсезонье открытием фирменного магазина с формой и экипировкой нового технического спонсора», — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.



«Динамо», набрав 42 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Агент опроверг информацию о переговорах о продлении контракта между «Динамо» и Тюкавиным