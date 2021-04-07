Кевин Де Брёйне: сейчас я играю в лучший футбол в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение 29-летнего бельгийца рассчитано до лета 2025 года.



«Я на седьмом небе от счастья. С момента перехода в «Сити» я чувствую себя как дома. Я люблю болельщиков, моя семья здесь освоилась, к тому же я здорово прибавил в игре. Этот клуб нацелен на успех. Это даёт мне всё, чтобы выступать на высшем уровне, так что решение подписать контракт принял сразу. Сейчас я играю в лучший футбол в своей карьере и чувствую, что дальше будет только лучше.



Мы с Пепом Гвардиолой видим футбол одинаково. Для меня важны такие отношения с тренером, потому что мы ставим одинаковые цели и хотим одного и того же. Теперь я сконцентрирован на том, чтобы помочь команде успешно завершить этот сезон. Пока что наша игра и результаты великолепны, но важно закрепить их трофеями», — цитирует Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».

Видео гола Де Брёйне в ворота «Саутгемптона»: