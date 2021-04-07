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Матч «Локомотив» — «Спартак» обслужит Левников. «Сочи» и «Зенит» рассудит Москалёв

Матч «Локомотив» — «Спартак» обслужит Левников. «Сочи» и «Зенит» рассудит Москалёв
Футбол / РПЛ 0
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Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Химки» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Андрей Бутенко.

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Ротор»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Сергей Лапочкин.

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