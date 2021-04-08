Павар: «Бавария» заслужила победу в матче с «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).
«Мы расстроены. «Бавария» заслужила победу в этом матче. Мы владели мячом и больше били по воротам. Стоит признать, что игроки «ПСЖ» — большие молодцы. Будет второй матч, и мы сделаем всё, чтобы пройти дальше. «ПСЖ» действовал прагматично, нам этого не хватало.
Что касается Мбаппе, я хотел бы поздравить его. Он вновь доказал, что является отличным футболистом. Но мы должны сосредоточиться на себе. Отправимся в Париж за победой. Ориентируемся на себя, а не на соперника. Было много случаев, когда команды, проигравшие в первой встрече, проходили в следующий раунд. Я уверен, что мы сможем пройти дальше», — приводит слова Павара RMC Sport.
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